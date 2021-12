Vasco Seabra: «Discordo que o jogo não tenha sido bem jogado»

O Marítmo visitou o Boavista este sábado e saiu com um empate ( 1-1 ) do Estádio do Bessa, depois de um golo de Henrique aos 90'+5. Após o encontro, a contar para 13ª jornada da Liga Bwin, o treinador Vasco Seabra considerou o resultado justo, elogiou Beltrame e lamentou a expulsão de Zainadine."Por acaso discordo que o jogo não tenha sido bem jogado. Acho que a nossa equipa fez muitas coisas boas, outras com dores de crescimento naturais. Procurámos dominar, jogar para a frente, ter boas reações à perda de bola para conseguir ficar no meio-campo ofensivo a maior parte do tempo", começou por dizer Vasco Seabra, que somou o segundo jogo no comando Marítimo, depois de vencer na estreia contra o P. Ferreira por 2-0. "Infelizmente, tivemos uma entrada não tão boa quanto desejávamos, já que sofremos um golo muito cedo [aos 5']", realçou."Na primeira parte, tivemos domínio territorial, mas sem grande alcance no último terço. Rodeámos a baliza do Boavista praticamente em toda a segunda parte, sendo que o Boavista tentou defender-se e naturalmente guardar o golo que tinha", afirmou o treinador do Marítmo, que considerou o resultado coerente com o que foi a partida: "Penso que o golo torna o empate justo e traz também o sentimento de jogar para ganhar que demonstrámos (...) Fico satisfeito pela equipa. Mais satisfeito estaria se tivéssemos vencido, mas o resultado ajusta-se"."Com a expulsão do Zainadine [aos 69'] não pudemos ser tão audazes quanto pretendíamos naquele momento. Queríamos subir um pouco o Vitor Costa e fixar mais a linha defensiva do Boavista para colocarmos mais gente na frente: dois avançados, juntamente com dois alas a jogar mais por dentro e dois laterais. Ou seja, fazendo quase um ataque com seis jogadores à última linha do Boavista. Com a expulsão, tivemos de alterar os planos", explicou o técnico Vasco Seabra.Mas o árbitro Hugo Malheiro voltaria a mostrar o cartão vermelho sete minutos depois, desta feita para Mokouta, dos axadrezados. "Como houve a expulsão no Boavista logo a seguir, demorámos um pouco a perceber como poderíamos trazer mais jogadores para o último terço, ser audazes e ter situações, porque estava a ser difícil entrar por dentro, face aos três defesas centrais do Boavista. Queríamos atrair por fora e forçar mais cruzamentos para colocar mais gente na área", revelou Vasco Seabra.Stefano Beltrame já havia marcado na última jornada frente ao P. Ferreira, e agora somou 90 minutos pela primeira vez desde que retornou de leão. "Tem tido um crescimento muito bom, assim como todos os colegas. Sentimos a equipa a crescer e com mais confiança e conforto para tentar jogar para a frente, garantiu o treinador, realçando que o avançado italiano "começa a ter capacidade de jogar mais tempo"."É um jogador que procura ligações, não se esconde do jogo, é forte na bola parada e situações de último passe. Está a ter o seu momento de crescimento", frisou. "Queremos projetá-lo, tal como toda a equipa. Tivemos muitos jogadores a entrar com vontade de ajudar e toda a equipa fica mais feliz, porque temos mais atletas com mais minutos. O Beltrame enquadra-se com o nosso perfil, dinâmicas e procura pelo jogo", rematou Vasco Seabra.