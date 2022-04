Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Vasco Seabra e a expulsão: «Defende-se os jogadores porque podem lesionar-se mas também tem de se defender o jogo» As declarações do treinador do Marítimo após desaire na receção ao Benfica





• Foto: Hélder Santos