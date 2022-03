Vasco Seabra e o duelo com o Gil Vicente: «É uma equipa fortíssima e está entre as melhores do campeonato»

Depois de mais um mau resultado em casa, o Marítimo volta a jogar fora, onde aparentemente se tem sentido mais confortável - venceu nas últimas duas deslocações - mas desta vez enfrentando a sensação da Liga Bwin, o Gil Vicente. Vasco Seabra espera um grande jogo."O Gil Vicente é uma equipa fortíssima, muito bem treinada, e está entre as melhores do campeonato, face à sua dimensão coletiva. Procura sempre ter muita posse e desbloquear na primeira fase, sendo também agressiva no último terço. Está num momento muito bom, confiante e com muitos jogos seguidos sem perder, mas estamos preparados, sabendo que temos de estar ao nosso melhor nível para sermos altamente competitivos. As duas equipas vão querer ganhar e acredito que as pessoas vão ficar presas ao jogo do início ao fim", salientou.O técnico dos madeirenses não pensa que esteja a registar-se uma dicotomia entre as exibições em casa e fora dos Barreiros. "É mais por algumas incidências que fomos tendo ao longo do percurso. É verdade que ultimamente não temos conseguido vencer em casa, o que nos entristece pelos pontos perdidos e pelo apoio do 'Caldeirão', que tem vindo a aumentar a cada jogo, mas em todos eles fomos altamente competitivos e procurámos a vitória. Mas não fizemos grande ênfase quando vencemos três jogos seguidos em casa e, agora, também não me parece justo analisarmos as coisas entre os jogos em casa e fora. Parece-me que a equipa tem tido um desempenho positivo no sentido de ter alegria no jogo. Temos de atribuir isto a um percurso e ter capacidade de superá-la com relativa normalidade", assinalou Seabra.