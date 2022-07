Vasco Seabra e o empate diante do Penafiel: «Foi importante para nós enquanto equipa»

Vasco Seabra destacou que o primeiro particular do estágio do Marítimo em Lousada, diante do Penafiel - que terminou num empate a um golo -, "serviu para trabalhar ideias, ver erros e corrigir posicionamentos" da equipa madeirense.

"Foi importante para nós enquanto equipa, porque, após quatro treinos, tivemos um teste para trabalharmos ideias com um adversário bom, que nos permitiu ver erros e corrigir posicionamentos", sublinhou Vasco Seabra no final do encontro particular que teve lugar no Estádio Municipal de Lousada.

O Marítimo iniciou o encontro com Miguel Silva, Clésio Baúque, Moisés Mosquera, Leo Andrade, Victor Costa, João Afonso, Lucho Vega, Beltrame, Miguel Sousa, André Vidigal e Joel. Tendo ainda jogado o guarda-redes Pedro Teixeira, Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, China, Rafael Brito, Pelágio, André Teles, Edgar Costa, Bruno Xadas, Francisco Gomes, Bernardo Gomes e Carlos Parente.

O técnico natural de P. Ferreira lembrou ainda que o trabalho de estágio "serve para a equipa estar cada vez mais entrosada e trabalhar no limite para poder chegar bem à competição", e que para esse fim "cada treino é encarado com uma vontade muito grande de vencer".

A comitiva insular, composta por 27 jogadores, mudou-se no domingo para Lousada, onde vai cumprir um estágio até 26 de julho, tendo ainda mais três particulares por disputar: diante do recém-promovido Casa Pia (23 de julho), seguindo-se Leixões e Boavista, os dois no último dia em Lousada, antes de regressar à Madeira.

"Sentimos que a equipa está a crescer, a dar os passos que pretendemos, naturalmente, temos de nos tornar cada vez mais competitivos e preparados para a primeira jornada da competição, por isso este trabalho é importante para isso", afirmou Vasco Seabra sobre a importância dos particulares diante de várias equipas na preparação das equipas para a competição.