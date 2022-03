Vasco Seabra: «Equipa quis muito agarrar-se ao jogo e à vitória»

Vasco Seabra, treinador do Marítimo, analisou o triunfo fora de porta, em casa do Moreirense, considerando que se tratou uma vitória "justa"."Foi um jogo muito difícil, frente a uma equipa difícil de combater, que colocava muita gente na nossa última linha. Mantivemo-nos estáveis defensivamente, mas tivemos dificuldade em ligar o jogo com bola e algumas perdas que não são habituais. Isso impediu que tivéssemos mais controlo do jogo a nível ofensivo. Ainda assim, tivemos a bola longe da nossa baliza e, com melhor definição, podíamos ter feito mais mossa. Na segunda parte, tivemos todas as condições para dilatar o resultado. Jogámos com maior tranquilidade. A equipa quis muito agarrar-se ao jogo e à vitória. Tivemos oportunidades para fechar o jogo mais cedo e ter um desfecho com menos nervosismo, que é natural de quem quer segurar o jogo. Penso que foi uma vitória justa", reiterou após o apito final."Temos um orgulho muito grande nos nossos adeptos. Hoje esteve muita gente afeta ao Marítimo, com um ruído muito grande e um apoio incessante durante todo o jogo. Trouxe-nos uma dimensão que ainda não tínhamos sentido fora e sentimos um conforto muito grande. Está vitória foi sentida pelos jogadores, no sentido de a oferecer aos adeptos."Em termos de objetivos, a verdade é que a nossa equipa tem um pensamento muito singular, de treino a treino e de jogo a jogo. Não gostamos de pensar muito no que vem para a frente, senão não vemos os degraus que às vezes nos aparecem e tropeçamos. Conquistámos mais três pontos e queremos continuar a trabalhar muito. Temos de ser uma equipa muita séria, coesa e unida para mostrar ao fim de semana que é capaz de competir e ser feliz no jogo. Queremos ter ainda um maior domínio para valorizar os nossos jogadores, porque eles merecem ser falados pelas coisas boas que fazem. Tenho de valorizar muito os obreiros incríveis [da recuperação na classificação], que são os jogadores. A crença, atitude e entrega de todos é fantástica. Desde que chegámos, sentimos sempre uma energia muito grande. Neste momento, mais do que outra coisa, tenho de valorizar a forma como se unem com uma alegria contagiante. Quando pisam o relvado, são trabalhadores sérios, dão o máximo e ambicionam sempre conquistar algo".