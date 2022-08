Vasco Seabra espera "reação forte" em Braga: «Não vamos ficar a chorar sobre o leite derramado»

O técnico do Marítimo, Vasco Seabra, tem confiança que a sua equipa vai saber reagir bem em Braga, no próximo domingo, depois da mensagem forte que deixou no final do último jogo com o Chaves."Os nossos jogadores nunca se escondem. E, antes de eu dizer alguma coisa, eles têm consciência e noção de que aquilo que foi a nossa postura não foi aquilo que nos identifica, aquilo que nós somos. Respeito todas as pessoas que gostam do Marítimo, todos os maritimistas, mas não há quem mais queira ganhar, jogar bem e fazer bem as coisas que os treinadores e jogadores. Podem querer tanto como nós, mas mais do que nós é impossível", assinalou Seabra.E apontou: "É o nosso momento de dar uma resposta. Somos um grupo que, quando caímos, temos de nos levantar logo a seguir. Não vamos ficar a chorar sobre o leite derramado, mas também não vamos perceber que não aconteceu nada. Claro que aconteceu e assumimo-lo, com vontade de sermos diferentes e melhores", salientou.O Marítimo visita o Sp. Braga domingo, na 3.ª jornada da Liga Bwin, uma partida que se disputa a partir das 18 horas.