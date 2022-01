Vasco Seabra: «Estamos satisfeitos com a atitude que nos fez conquistar um ponto»

Vasco Seabra analisou as incidências do empate (1-1) frente ao Belenenses SAD, dando conta do número de ocasiões de golo criadas."A nossa equipa conseguiu dominar o jogo e conseguiu ter oportunidades de golo. Ainda não analisei o jogo a frio, mas até me parece que foi o jogo em que conseguimos criar mais oportunidades claras de golo - tivemos cinco e falhamos quatro. O Belenenses SAD também teve duas ou três situações que nos provocaram calafrios, o que foi natural, porque numa altura do jogo ficamos em inferioridade numérica, mas nunca abdicámos de querer jogar para a frente e de querer pressionar. Queremos continuar a somar, este campeonato é feito de pontos. Não estamos de todo satisfeitos com um empate, mas estamos satisfeitos com a atitude que nos fez conquistar um ponto para a nossa caminhada", vincou o treinador do Marítimo após o apito final."É um lance difícil de analisar. Do campo pareceu-me que o Joel toca na bola e, eventualmente, se tocar no adversário penso que é na sequência. Falta acho que já seria penalizador, amarelo acho que já seria muito penalizador."