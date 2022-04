Vasco Seabra: «Fizemos uma segunda parte fantástica»

Vasco Seabra elogiou a boa resposta que os seus jogadores deram na segunda parte do jogo contra o Santa Clara, a contar para a 31.ª jornada da Liga Bwin, que terminou com uma igualdade a dois ()."Essencialmente aquilo que me parece que mudou [na segunda parte] teve a ver connosco, com aquilo que quisemos enfrentar, com aquilo que nós quisemos fazer e com a atitude e a postura que colocámos no jogo. Isso é que me faz ter orgulho na minha equipa", começou por dizer o técnico dos maritimistas.E prosseguiu: "Nós sabemos que por vezes podemos falhar. Sabemos que podemos estar não tão bem, mas falamos. Falamos abertamente uns com os outros. Falamos olhos nos olhos e dizemos aquilo que temos de dizer e a resposta deles foi imediata. Fizemos uma segunda parte fantástica e fizemos três golos - dois deles validados - e penso que tivemos mais oportunidades.""Remetemos uma equipa que tem muita qualidade, é bem treinada e tem bons jogadores, para trás. Conseguimos, no campo deles, remetê-los para trás e colocá-los a tentar defender um resultado que podia, eventualmente, até ter pendido para o nosso lado, mas penso que acaba por ser justo perante todas as incidências das duas partes.""Fomos também felizes nas cinco substituições. Penso que todos os jogadores trouxeram energia nova. É dar os parabéns pela segunda parte que fizemos, pelo crer que tivemos. Tem de ser esse o nosso caminho", terminou.