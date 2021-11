Vasco Seabra já está na Madeira

O Marítimo já oficializou Vasco Seabra como novo treinador e vai apresentá-lo oficialmente amanhã de manhã, em Santo António. À tarde, o técnico, de 38 anos, dará o primeiro treino, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.

O sucessor de Julio Velázquez, que deve assinar contrato até 2023, colocou o cachecol do Marítimo ao pescoço assim que aterrou no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo. Vai agora conhecer os cantos à casa antes de ser publicamente apresentado pelo presidente Rui Fontes.

Reencontro com Paços

Vasco Seabra terá, deste modo, duas semanas de trabalho para preparar o regresso do Marítimo à Liga Bwin e, espera a SAD que será liderada por João Luís Martins, o arranque de um novo ciclo. E fá-lo-á precisamente contra um emblema que lhe diz muito: o Paços de Ferreira, que visita os Barreiros a 28 deste mês.

Além de ter nascido na capital do móvel, foi ao serviço dos pacenses que se estreou como treinador no primeiro escalão, na temporada 2016/17, quando substituiu Carlos Pinto. Tinha apenas 33 anos e terminaria no 13º lugar da classificação, com 36 pontos. Continuou na época seguinte até sair após nove jornadas e ser rendido por Petit.

Entretanto, as mudanças no Marítimo estendem-se ainda ao departamento médico, uma vez que o médico Ângelo Rui deixou o clube ao fim de quase 30 anos de serviço.



Vitória há 8 meses em pleno Caldeirão



Na última vez que Vasco Seabra defrontou o Marítimo, há oito meses, era técnico do Moreirense e venceu em pleno Estádio dos Barreiros por 2-0, com golos de Filipe Soares. Esse jogo acabou por motivar a saída de Milton Mendes do comando técnico dos verde-rubros e na jornada seguinte foi substituído por Julio Velázquez, que se estreou com uma vitória na Choupana.