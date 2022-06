Vasco Seabra já trabalha arranque da temporada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vasco Seabra chegou ontem de manhã à Madeira e dirigiu-se de imediato para o complexo desportivo do Marítimo, onde o treinador passou o dia a ultimar os pormenores antes do arranque da temporada, agendado para amanhã, com os exames médicos e testes físicos.

Em termos de reforços, a SAD ainda não confirmou Rafael Brito, médio que chegará por empréstimo do Benfica B, mas, segundo o presidente Rui Fontes, serão contratados mais cinco ou seis jogadores. Por definir está a permanência de Soderstrom.