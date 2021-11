Vasco Seabra oficializado pelo Marítimo

O Marítimo acaba de oficializar Vasco Seabra como sucessor de Julio Velázquez no comando técnico. O jovem treinador de 38 anos é apresentado segunda-feira, às 11 horas, na sala de conferências do complexo desportivo do clube, em Santo António, e dá o primeiro treino nesse dia à tarde, no Centro Desportivo da Madeira, Ribeira Brava.Seabra já se deixou fotografar com o cachecol do clube, à saída do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.