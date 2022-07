Vasco Seabra: «Jogadores sabem que se tiverem de jogar a guarda-redes... jogam»

O treinador do Marítimo disse este sábado que os jogadores da equipa madeirense "se tiverem de jogar a guarda-redes, jogam", após o encontro diante do Nacional, em que apostou num onze improvável.

No encontro que deu a vitória do Torneio Insular ao Marítimo ante o Nacional (1-0), Vasco Seabra apostou de início numa equipa improvável com jogadores a assumir outras posições, com João Afonso a fazer 'parelha' com Zainadine na defesa, Leo Andrade e Clésio Baúque a laterais e Pedro Pelágio com o centro de ação bem mais avançado no terreno do que aquilo que é habitual.

"Na nossa equipa é uma realidade, eles sabem que se tiverem de jogar a guarda-redes, jogam", adiantou o técnico verde rubro, realçando que apesar dos jogadores terem um posicionamento inicial, "eles são muito mais do que isso".

O treinador natural de Paços de Ferreira sublinhou ainda que com dois jogos em dois dias (vitórias diante do Santa Clara e Nacional, por 1-0) quis dar as mesmas oportunidades a todo o plantel, lembrando que a equipa "conhece o jogo". "Os jogadores mudam de posição, mas conseguem cumprir com aquilo que são os comportamentos da posição independentemente de ser a sua de raiz ou não", frisou Vasco Seabra.

A partida diante dos alvinegros ficou marcada pela estreia do novo reforço Jesús Ramírez, anunciado no sítio oficial do emblema insular nos minutos iniciais da partida. O treinador, de 38 anos, admitiu que o avançado venezuelano, que disputou os últimos 15 minutos do encontro, ainda não tinha conhecido os colegas de equipa.

"Foi tudo muito à pressa. Ele [Jesús Ramírez] teve o voo desviado ontem [sexta-feira] e não conseguiu estar presente. Hoje, ficou tudo oficializado e aproveitámos para colocá-lo a jogar", adiantou, enfatizando a importância de o avançado ir conhecendo o ambiente de jogo, apesar de ser um atleta que "vem com competição".

Jesús Ramírez é a quinta contratação oficializada pelos leões do Almirante Reis para a época 2022/23, seguindo-se ao guarda-redes Matous Trmal (ex-Vitória de Guimarães), aos médios defensivos João Afonso (ex-Gil Vicente) e Rafael Brito (emprestado pelo Benfica), e ao médio ofensivo Lucho Vega (ex-Estoril).