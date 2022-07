Vasco Seabra levou 27 jogadores para o estágio de Lousada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marítimo já se encontra em Lousada, onde vai estagiar até ao próximo dia 26. Na comitiva seguiram 27 jogadores, para já sem mais reforços, incluíndo-se o defesa sueco Tim Soderstrom (foi dado como dispensado, mas as negociações para a rescisão não foram concluídas) e dois jovens guarda-redes, Pedro Teixeira e Bruno Pereira, que se juntam a Miguel Silva.O primeiro de quatro jogos no estágio será no dia 20, a próxima quarta-feira, logo às 9.30 horas da manhã, contra o Penafiel. Seguem-se Casa Pia (dia 23), Leixões e Boavista (ambos a 26).Miguel Silva, Pedro Teixeira e Bruno PereiraCláudio Winck, Clésio, Soderstrom, Zainadine, Matheus Costa, Léo Andrade, Moisés Mosquera, Vítor Costa e Fábio ChinaDiogo Mendes, Pelágio, João Afonso, Miguel Sousa, Lucho Vega, Rafael Brito, Beltrame e André TelesJoel, André Vidigal, Xadas, Francisco Gomes, Bernardo Gomes, Edgar Costa e Carlos Parente.