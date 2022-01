Vasco Seabra: «Mérito muito grande por impedirmos o Sp. Braga de chegar à nossa baliza»

Vasco Seabra, treinador do Marítimo, exaltou o espírito do grupo na obtenção da vitória ao cair do pano na casa do Sp. Braga, apontando a "muita entrega"."Foi uma vitória de muita entrega, de uma organização coletiva meritória, de manter a baliza a zero. Nos últimos três jogos, depois de uma derrota muito dura [7-1 com o Benfica], sofremos apenas um golo. O Sp. Braga fez uma pressão gigante, foi apenas a segunda derrota em casa, a outra foi com o campeão nacional [Sporting], e isso diz tudo, mas houve um mérito muito grande como impedimos o Sp. Braga de chegar à nossa baliza. Foi uma vitória feliz, marcámos na parte final, tivemos essa felicidade, mas foi garantida pelo nível de entrega e de compromisso dos que estiveram em campo e dos que entraram depois. O grande mérito é dos jogadores. Chegámos em 15 de novembro e sentimos um grande compromisso logo no primeiro treino, uma vontade de trabalhar muito grande. Hoje fizemos alterações no onze graças à forma como eles se entregam que permitem ao treinador fazer isso", vincou o técnico dos insulares.Está a dar-me uma novidade... Felizmente, fizemos a terceira vitória seguida, a seguir a equipa vai descansar, vai ter dois dias de folga, mas na terça-feira sei que os jogadores vão trabalhar muito. O que acontece na classificação não nos diz muito, quanto mais olhamos para coisas que não controlamos menos nos focamos no essencial. Temos que trabalhar muito".