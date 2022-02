Vasco Seabra: «Não estamos deslumbrados nem deprimidos, estamos equilibrados»

Vasco Seabra destacou os primeiros 35 minutos do Marítimo diante do Arouca, altura em que considerou que os madeirenses até podiam ter marcadao mais golos."Foi um jogo duro, contra uma equipa boa e competente. Estivemos muito bem nos primeiros 35 minutos, construímos dois golos e podíamos ter feito mais. Nos últimos 10 minutos [da primeira parte], acabámos por ficar remetidos atrás e permitimos que o Arouca crescesse um pouco. Na segunda parte quisemos pressionar mais forte para estar longe da nossa baliza, mas logo a seguir tivemos a expulsão e ficou mais difícil conseguir ligar [o jogo] e ser capazes com bola. No momento em que levámos a bola no poste fomos felizes, porque se essa bola entra podíamos sofrer mais. Logo a seguir a equipa teve personalidade, não permitiu mais oportunidades e em saídas acabámos por ter o golo que fecha o jogo e ainda outras situações que poderíamos ter dilatado, mas seria injusto", começou por dizer o técnico do Marítimo no final da partida."Temos um foco muito grande no jogo de domingo, disse há pouco que pode parecer chavão, mas não é. É desta forma que encaramos as coisas, sabemos que temos de ser alegres, mas com responsabilidade, temos prazer em jogar, mas também temos de ser capazes de enfrentar os desafios com capacidade para vencer. O jogo mais importante é sempre o próximo, é dessa forma que vemos. Não estamos deslumbrados, nem deprimidos, estamos equilibrados", acrescentou referindo-se ao encontro diante do Famalicão para a 23.ª jornada da Liga Bwin."O que temos apresentado na organização ofensiva tem-nos deixado satisfeitos. Hoje não durou o tempo que pretendíamos. Queremos que a equipa seja mais dominadora no jogo, capaz de sofrer, ter personalidade sem bola, mas depois quando a tem, tem de ser mandona, atrair os adversários e explorar os espaços. Para também valorizar os nossos jogadores, têm qualidade e devem ser falados, conseguem trazer gente aos estádios da forma como jogam. Queremos ser mais fortes ainda, essencialmente com qualidade coletiva", finalizou.