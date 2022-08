Vasco Seabra: «Não podemos esconder que não estamos bem e temos forçosamente de corrigir»

Vasco Seabra era um treinador visivelmente desiludido após o pesado desaire (5-0) sofrido pelo Marítimo em casa do Sp. Braga."Não estamos num bom momento, não estivemos bem no jogo. Não podemos esconder que não estamos bem e temos forçosamente de corrigir. Não é nada habitual sofrermos tantos golos e o ano passado tivemos uma derrota pesada. As minhas equipas normalmente não permitem 20 remates à baliza. Temos todos de fazer uma reflexão rápida e profunda.Temos de forçar uma mudança, a começar por mim. Temos de trabalhar sobre os nossos comportamentos. Sou o responsável, mas continuo a acreditar no nosso trabalho, nos nossos jogadores e vamos ser o Marítimo que nos propusemos", vincou o técnico.Confrontado com o facto de o capitão Edgar Costa ter dito que o plantel precisava de "fazer mais", Vasco Seabra falou da necessidade de todos darem a cara. "A atitude é decisiva. Neste momento, temos todos de perceber que temos de estabilizar. Não adianta pensar no resto se não estabilizarmos. Precisamos de estar unidos, capazes e sentirmos que somos capazes. Este plantel tem qualidade. Não começámos bem, não nos escodemos e vamos dar a cara", referiu, acrescentando ainda que, mesmo com as três derrotas consecutivas, o plantel não sofrerá mudanças profundas: "É natural que a dúvida aconteça quando se perde, mas não podemos perder a frieza, manter a cabeça fria. Temos um plantel com qualidade, não está coeso ainda, mas não estivemos à altura dos desafios. É provável que entre mais alguém, mas não vamos fazer uma revolução."