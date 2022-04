Vasco Seabra: «Nem depressão agora nem euforia antes»

O Marítimo não vence há quatro jornadas e nos Barreiros ainda não conseguiu dar uma alegria aos seus adeptos em 2022, mas Vasco Seabra espera quebrar o ciclo negativo já este sábado, com o Boavista."Tal como falávamos quando vencíamos muitas vezes, a mesma questão se coloca agora. O nosso grupo vive muito equilibrado. Sabíamos que era difícil ganharmos sempre e que estávamos numa bitola muito alta, pelo que este ciclo não nos traz a depressão, como o outro não trazia a euforia. Quando ganhávamos, estávamos a fazer coisas bem feitas e outras mal feitas, tal como acontece agora", salientou, apontando: "Foi no ‘Caldeirão’ (Barreiros) que tudo começou quando iniciámos a escalada para sairmos dos lugares aflitivos. E é lá que podemos voltar às vitórias", espera.Perante um Boavista que vai exigir bastante, Seabra já conta com Diogo Mendes mas ainda não com o italiano Beltrame. "O Diogo está apto para competir e o Beltrame está numa fase final e ainda não foi convocado. Penso que na próxima semana já estará em condições", informou.