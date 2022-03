Vasco Seabra: «O 6.º lugar não nos tira o sono»

Vasco Seabra, treinador do Marítimo, comentou esta sexta-feira as declarações do presidente do clube, Rui Fontes, sobre a candidatura ao 6.º lugar da Liga Bwin mostrando-se tranquilo."Eu gosto muito do presidente, damo-nos muito bem, e ele já reforçou que a expressão utilizada não foi aquela (ndr: exigência). Eu acredito que não tenha sido, porque a nossa capacidade é efetivamente trabalhar muito e estarmos focados em cada jogo. É uma realidade que estamos a um ponto do 6.º lugar, mas isso não nos tira o sono, não nos deixa minimamente intranquilos ou perturbados. Deixa-nos sim com uma expectativa muito grande de, a cada jogo que passa, sermos melhores, mais competitivos, corrermos mais que o adversário, de ter mais oportunidades de golo e de diminuir as possibilidades do adversário junto da nossa baliza. Esse é o nosso foco. Tal como há algumas semanas estávamos numa posição incómoda, agora estamos numa que nos permite trabalhar muito para lutarmos por cada jogo", salientou Seabra, satisfeito com o apoio que o Marítimo vai ter em Moreira de Cónegos, estimado em centena e meia de adeptos. "Enche-nos de orgulho esta ligação e demonstra a força e a dimensão do Marítimo. Este apoio dá-nos uma energia suplementar nos momentos de adversidade e nos momentos de superação".