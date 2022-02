Vasco Seabra: «O Sporting vem com tudo e nós vamos entrar com tudo também»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, disse esta quinta-feira que os insulares vão responder no mesmo tom ao Sporting e também "entrar com tudo" na partida da 24.ª jornada da Liga Bwin.



"Sabemos que o Sporting vem com tudo e nós vamos entrar com tudo também, para que o jogo seja competitivo e emotivo", destacou Vasco Seabra aos jornalistas, na antevisão ao embate de sábado.

O técnico, de 38 anos, que recebe pela primeira vez, ao serviço dos leões do Almirante Reis, um dos três grandes da Liga Sabseg, garante que a partida não acarreta "conforto para nenhuma equipa", visto que o Sporting está na luta para encurtar a distância para o atual líder do campeonato, FC Porto, e o Marítimo pretende selar a manutenção.

Vasco Seabra acredita que as duas equipas se defrontarão "com ambição e responsabilidade de lutar pelos três pontos", ressalvando que o campeão em título é "um adversário muito difícil, muito bem treinado e com excelentes individualidades". Para dar resposta, o Marítimo "tem de ser igual a si mesmo", segundo o 'timoneiro', que enumerou como essencial a capacidade de sofrer, de jogar para a frente e ainda de, quando tiver a bola, "procurar ferir o adversário".

Os dois conjuntos 'leoninos' vão defrontar-se sem duas 'peças' fundamentais por suspensão: o lateral direito dos 'verde-rubros' Cláudio Winck foi expulso por acumulação na última ronda, enquanto o internacional espanhol dos 'verdes e brancos' Pablo Sarabia completou uma sequência de cinco amarelos.

"São incidências normais nas equipas. Não podemos contar com Cláudio Winck, teremos outro e, quem entrar, tenho a certeza que vai corresponder e fazer um bom jogo. Assim, como também tenho a certeza de que o Rúben [Amorim], até pela personalidade que tem, não se vai queixar [da ausência de Sarabia], nem se lamentar disso", referiu Vasco Seabra, recusando qualquer fragilidade nas duas equipas devido às ausências.

Quando questionado quem será o substituto do lateral brasileiro na segunda jornada consecutiva dentro de portas, respondeu entre risos que não vai dar trunfos ao treinador dos 'verde e brancos' e que essa informação "fica para o jogo".

O treinador natural de Paços de Ferreira acredita que a ausência de Sarabia não implicará alterações táticas e que o Sporting "trará continuidade nas coisas", mas admite que "diferentes jogadores, trazem diferentes características ao jogo".

Sobre a última ronda, o técnico classificou o desaire caseiro diante do Famalicão (0-1) como "um jogo menos conseguido de uma excelente sequência" que o Marítimo tem vindo a fazer.

Relembrando ainda, que nos últimos três jogos, os 'verde-rubros' tiveram dois em que um "jogador foi expulso nos primeiros 45 minutos".

O Marítimo, oitavo classificado, com 28 pontos, recebe o Sporting, que ocupa a segunda posição, com 57, no sábado, às 18:00, em partida da 24.ª jornada da I Liga de futebol.