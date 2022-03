Vasco Seabra: «Quando olhamos muito para a frente desfocamos do essencial»

Vasco Seabra encara com confiança o jogo com o V. Guimarães, desvalorizando a intermitência do adversário e realçando a qualidade da equipa de Pepa."O Vitória é sempre o Vitória, independentemente de alguma alternância de resultados. Ao longo da época, todas as equipas passam sempre por algumas fases instáveis e o Vitória também passou, mas apesar disso conseguiu dar resposta noutros momentos, o que revela que a equipa tem qualidade, individual e coletiva, é muito bem orientada por um treinador carismático, uma pessoa que tem sempre a minha admiração e com um percurso de muita qualidade na 1.ª Liga, pelo que esperamos um adversário difícil", salientou, lembrando que "no último jogo já mostrou maior consistência".Os 32 pontos do Marítimo permitem respirar com mais tranquilidade, mas assumir a candidatura europeia através do 6.º lugar (que está a 1 ponto) não faz parte do léxico do treinador."Corro o risco de me tornar repetitivo, mas esta é a nossa postura e atitude perante as coisas. Nós não gostamos muito de nos focar no que vai muito à frente, pois queremos muito o que está no imediato. O futebol é o momento e as coisas mudam muito depressa, tanto para o bem como para o mal, pelo que sentimos sim que temos de estar muito capazes de olhar para cada jogo com grande vontade de o vencer. Quando olhamos muito para a frente, normalmente desfocamos muito daquilo que é o essencial e ficamos no acessório. E gostamos que a nossa equipa continue com os pés bem assentes, sabendo que tem de trabalhar muito e ser altamente competitiva", assinalou.