Vasco Seabra: «Quero um Marítimo competitivo»

Vasco Seabra foi apresentado na manhã desta segunda-feira como treinador do Marítimo e realiza esta tarde, na Ribeira Brava, o seu primeiro treino. Cláudio Botelho, Nuno Diogo, Bruno Pereira e Nelson Duarte completam a equipa técnica, transitando o técnico de guarda-redes, José Manuel Neves."Quero jogar para ganhar, uma equipa que domina o jogo, combativa e competitiva. E que haja uma ligação forte aos nossos adeptos. Queremos voltar a ter o caldeirão a ferver", adiantou, manifestando confiança no plantel e deixando uma palavra para o antecessor, Júlio Velázquez. O contrato é de um ano e meio.O presidente Rui Fontes realçou a aposta "num treinador jovem, ambicioso e competente" e, a finalizar a sua intervenção, revelou haver ainda dúvidas se o próximo jogo com o Paços de Ferreira vai ser nos Barreiros, face à dificuldade de recuperar uma zona do relvado.