Vasco Seabra: «Se não acreditasse nos meus jogadores despediam-me»

O Marítimo vai domingo ao Estádio do Dragão com a ambição de surpreender o FC Porto e Vasco Seabra não se importava de repetir a vitória da época passada, na altura com Lito Vidigal ao comando dos madeirenses."Se for possível assinar por baixo o resultado do ano passado, eu assino sem problema algum. A nossa expectativa é fazer um bom jogo e encarar um adversário muito difícil e que dispensa apresentações. Sabemos que vamos ter de sofrer e lutar muito, mas queremos manter a nossa identidade e mostrarmos a nossa capacidade de trabalhar e competir, criando dificuldades ao FC Porto", salientou o técnico dos madeirenses, notando: "Se não acreditasse nos meus jogadores, despediam-me. Não temos outro caminho que não seja a nossa forma de competir, independentemente do adversário".Seabra desvalorizou as ausências de Luis Díaz, Uribe ou Taremi. "É um FC Porto com Pepê, Francisco Conceição, Grujic... Não me parece que seja por aí. Também não podemos contar com Joel, que é uma baixa importante. Mas não nos refugiamos em jogadores que faltam e, conhecendo o Sérgio daquilo que temos visto, também não se vai refugiar. O FC Porto vai apresentar um onze fortíssimo", disse, assinalando: "A classificação não mente. O FC Porto tem estado muito bem, muita dinâmica coletiva, qualidade individual associada também a uma ideia de jogo que tem crescido, do meu ponto de vista, a exigência do treinador e a forma como lidera o próprio processo de jogo. Sabemos que é um adversário extremamente difícil, mas vamos com as nossas armas, os nossos argumentos, a nossa ambição, o nosso entusiasmo".