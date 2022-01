Vasco Seabra: «Se relaxarmos um segundo vamos pôr-nos a jeito…»

As três vitórias consecutivas colocaram o Marítimo numa posição bem mais tranquila e perto de lugares europeus, mas Vasco Seabra não muda o discurso e garante que a sua equipa não se vai deslumbrar. A visita de domingo do Belenenses SAD aos Barreiros é encarada com o máximo cuidado.

"Sinto nos jogadores um foco muito grande de continuar assim, com o nosso otimismo, mas também a certeza de que há dois meses atrás estávamos uma posição apenas acima do Belenenses SAD. A classificação que o adversário tem não nos diz nada e certamente que vem com uma vontade muito grande de somar pontos e sair de onde está", salientou o técnico dos madeirenses, notando: "Se relaxarmos um segundo que seja, vamos estar a pôr-nos a jeito para uma situação que não queremos".

Seabra lançou o desafio de ter "mais gente connosco no domingo, deixando o ‘Caldeirão’ a ferver no primeiro jogo de 2022 em casa" e aponta para a quarta vitória seguida — a última vez foi em 2017/18, com Daniel Ramos ao comando — na Liga Bwin, confiando na atitude do grupo que orienta. "Não nos deslumbramos nos momentos de felicidade, nem ficamos em depressão nos de infelicidade. Temos de manter o equilíbrio, sabendo que, se deixarmos de pensar nas nossas tarefas um segundo que seja, já estamos a perder para os adversários. E sabemos que, nesta Liga, podemos subir escadas, mas também se cai com bastante facilidade".