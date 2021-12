Vasco Seabra: «Sem Jorge Jesus é diferente mas não vejo isso como vantagem»

O Marítimo vive um bom momento com Vasco Seabra ao leme e, depois de somar 7 pontos nas últimas 3 jornadas, enfrenta o desafio de pontuar na Luz, onde não o consegue fazer há 12 anos. Algo que não atemoriza o técnico dos madeirenses."O histórico vale o que vale, mas independentemente disso é uma motivação muito grande para nós podermos competir contra uma equipa muito difícil, que tem muitas condições individuais e coletivas. Gostamos de jogar contra os melhores e de termos a ambição de sermos também uma equipa difícil de bater", assinalou o treinador, que espera um Marítimo "destemido".Seabra não fica indiferente ao facto de Jorge Jesus não estar no banco de suplentes nesta partida. "Claro que é diferente. Mas não tenho dúvidas que o seu adjunto e nosso colega João de Deus vai estar no banco, tem uma ligação total com Jorge Jesus e a equipa sabe o que fazer. É óbvio que não se esconde que é diferente, é um treinador de referência para todos os treinadores portugueses, eu incluído, mas não vejo isso como uma vantagem", salientou.