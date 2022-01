Vasco Seabra: «Sempre abertos para acrescentar»

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, espera conseguir domingo em Portimão a sua primeira vitória fora de casa, depois de três triunfos nos Barreiros."Tivemos dois jogos fora onde conseguimos um ponto e, pese embora a derrota dura (na Luz), tivemos alguns momentos em que fizemos coisas boas. A nossa evidência é mostrar capacidade para jogar para ganhar, para termos atitude e mentalidade vencedora, cada vez mais comprometidos e unidos. E esperamos dar continuidade nesse jogo", salientou o treinador, notando: "Vamos jogar contra um adversário muito difícil, que ainda no último jogo criou muitas dificuldades ao campeão nacional".Com a recuperação dos infetados por Covid-19, o cenário agora está mais desanuviado. "É sempre uma situação dura de gerir e complicada. Felizmente, os nossos jogadores superaram-na com brilhantismo, como uma família. Quando estamos unidos, somos mais fortes", salientou Seabra, assegurando que fisicamente os jogadores já se encontram bem. "Houve uma ou outra quebra, que é natural, mas estão todos a treinar e com um compromisso muito grande e energia positiva".Confrontado com a reabertura do mercado e sobre se espera reforços, Vasco Seabra foi bem claro: "Nunca controlamos o mercado, seja para entradas ou saídas. Aquilo que sabemos é que está aberto e as situações que possam acrescentar... estaremos sempre abertos para falar sobre elas", concluiu.