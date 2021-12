Vasco Seabra: «Senti jogadores mais otimistas»

"Tranquilidade não, mas senti-os mais otimistas. É uma coisa que queremos que seja uma regularidade para nós, essa vontade de sermos alegres naquilo que fazemos. Temos de continuar o nosso caminho, é muito difícil conquistar pontos a cada jogo e temos de ir para cada um deles com uma vontade grande de vencermos", notou.



Seabra disse ter sido muito bem tratado quando passou pelo Boavista, mas espera levar a vitória para a Madeira e falou sobre a mudança técnica no adversário. "Não tenho dúvidas de que, com a mudança de treinador, existe sempre alguma renovação de ânimo e algumas dinâmicas que se alteram. Independentemente disso, temos que nos concentrar naquilo que controlamos, que são as nossas tarefas e a nossa capacidade de trabalho", concluiu.

Depois da estreia vitoriosa com o Paços de Ferreira, Vasco Seabra espera dar sequência a esse resultado no Bessa, curiosamente noutro reencontro com um ex-clube, que acaba de mudar de treinador com a entrada de Petit para o lugar de João Pedro Sousa."Esperamos um adversário difícil. Mas, muito mais que o momento de forma do adversário, centramo-nos naquilo que temos de fazer. Ou seja, temos de continuar a trabalhar, a ser uma equipa competitiva e que quer crescer, que quer manter o nível de otimismo e só conhecemos uma forma de isso acontecer", salientou o técnico do Marítimo, que sentiu os jogadores diferentes após a vitória de domingo.