Vasco Seabra sobre Álvaro Pacheco: «Hoje foi o meu maior inimigo, mas quando é meu parceiro de padel...»

Vasco Seabra assumiu que tanto o Vizela como o Marítimo tiveram "oportunidades muito boas" para dilatar ainda mais o resultado (1-1), assumindo que o encontro acabou por ser equilibrado, fruto do "bom espetáculo" proporcionado pelas duas equipas dentro de campo."Foi um bom jogo, um bom espetáculo entre duas boas equipas num ambiente fantástico. Dou os parabéns ao Vizela pela manutenção garantida. Na primeira parte, estávamos a conseguir sair. Desmontámos a pressão [do adversário] várias vezes, mas não tivemos tanta chegada ao último terço quanto desejávamos. Estávamos sempre a pedir a bola no pé, o que permitia ao Vizela reagrupar-se [defensivamente]", começou por dizer o técnico dos insulares."Para a segunda parte, falámos que, em termos defensivos, estávamos bem. Faltava a aceleração após bater a pressão [do Vizela]. Na segunda parte, voltámos ao domínio territorial para o [nosso] meio-campo ofensivo, tivemos oportunidades e só faltaram mesmo os golos para vencermos", prosseguiu, assumindo: "A justiça ou injustiça é sempre difícil [de definir]. Tivemos oportunidades muito boas, mas o Vizela também teve algumas claras.""O Álvaro [Pacheco] é muito efusivo [a propósito dos festejos da manutenção pelo treinador do Vizela]. Temos uma relação de amizade há muitos anos. Durante 90 minutos, foi o meu 'maior inimigo', mas, assim que acabou o jogo, somos amigos de longa data, com um respeito muito grande um pelo outro. Quando é meu parceiro de padel, tentamos 'dar cabo' dos outros. Neste caso, tentámos 'dar cabo um do outro'.""Voltamos ao 'caldeirão' [Estádio do Marítimo, na última jornada, para defrontar o Portimonense]. Neste jogo, os nossos adeptos marcaram presença, fizeram-se ouvir. Queremos os três pontos para bater a 'barreira' dos 40 pontos e terminar o mais acima possível na classificação", terminou.