Vasco Seabra suspenso 11 dias falha último jogo da época

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, foi suspenso por 11 dias e multado em 2.100 euros, na sequência da expulsão de que foi alvo em Vizela, na penúltima jornada da Liga Bwin. O técnico falha assim a despedida da temporada, com o Portimonense.

Segundo o comunicado do Conselho de Disciplina da FPF, Seabra disse ao árbitro Cláudio Pereira: "Vens para aqui brincar com a gente, és uma vergonha", conforme relatado no relatorio do juiz.