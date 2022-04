Vasco Seabra: «Temos de estar no nosso melhor»

O treinador do Marítimo espera voltar às vitórias nos Barreiros cinco jogos depois e pede o apoio dos adeptos. "Temos uma vontade muito grande de voltar a casa e nunca é demais pedir-lhes o apoio para conseguirmos bater um novo recorde em assistência e termos ainda mais gente que no último jogo em casa", assinalou Vasco Seabra, que tem dúvidas sobre que Tondela vai encontrar no domingo."É difícil de analisar, pois o novo treinador entrou há muito pouco tempo. Na altura, fez ainda um jogo, mas com apenas dois treinos. Fica difícil conseguirmos perceber o que pode vir a acontecer, mas mais importante do que vai ser a predisposição do adversário, tem a ver connosco, com a forma como encaramos as coisas. Sabemos que o adversário quer inverter a situação em que se encontra, pelo que temos de estar no nosso melhor, focados no nosso comportamento, na agressividade, percebendo que cada duelo será muito difícil de ganhar e cada bola vai ser muito difícil. Temos de entrar no nosso registo máximo, para sermos dominadores, uma equipa que quer assumir a bola e não tem receios disso e que naturalmente quer fazer um jogo positivo, saíndo com a vitória", referiu.