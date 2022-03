Vasco Seabra: «Tirando a bola no poste, as melhores oportunidades são nossas»

Vasco Seabra lamentou o facto de o Marítimo não ter sido "tão capaz ofensivamente para provocar mais danos", após a derrota (0-1) com o V. Guimarães, e garantiu que a equipa mantém os pés na terra."Ganhámos o último jogo fora, tal como vencemos três jogos seguidos em casa. Nunca nos deslumbramos, nem agora deprimimos. Sabemos é que temos um percurso e um caminho e neste jogo não fomos tão capazes como nos tem sido habitual. Nós não tivemos tão bem e penso que o Vitória [Guimarães] também teve mérito naquilo que fez", começou por referir após o encontro o treinador dos madeirenses."Não fomos uma equipa tão capaz do ponto de vista ofensivo para conseguir provocar ainda mais danos no adversário. Tirando a bola no poste, as melhores oportunidades são nossas. O jogo acabou por ficar quase a cair para quem marcasse. Não fomos capazes de fazer os nossos golos, mas também não tivemos o mesmo nível de capacidade que temos vindo a ter", finalizou.