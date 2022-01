Vasco Seabra: «Um orgulho muito grande nos meus jogadores»

Apesar da derrota diante do FC Porto, por 2-1 , Vasco Seabra mostrou-se satisfeito com a performance dos seus pupilos no Estádio do Dragão. Ainda que assuma que a primeira parte não foi tão boa quanto desejado, o técnico do Marítimo enalteceu a forma como a sua equipa se transfigurou na segunda metade."Um orgulho muito grande nos meus jogadores. Foram competitivos e conseguiram lutar pelo resultado até final. Provámos, a espaços, que podemos introduzir o nosso jogo e criar dificuldades ao adversário. Estivemos melhor na segunda parte, pois na primeira foi-nos mais difícil ligar o jogo e ter oportunidades. Nessa fase foi mais em saídas do que em construção. Na segunda conseguimos dividir o jogo, com melhor posicionamento. Os jogadores trabalharam muito e mostraram que podem competir a um nível muito alto. Neste momento agora é seguir com entusiasmo. Temos de viajar e sábado temos um jogo difícil", começou por comentar, à SportTV.Este desaire trava uma boa senda de resultados dos insulares, mas o técnico mostra-se otimista. "Diz que a equipa gosta de trabalhar e competir. Tem um espírito fantástico. Somos uma família que luta para conseguir competir internamente, para depois o fazer contra os adversários. Penso que fomos uma equipa que se deu ao jogo, a querer conquistar, mesmo num campo difícil. Tem de ser sempre assim, a lutar pelos 3 pontos e a brindar os adeptos com boas exibições. Marcar golo é um dos objetivos que temos. A equipa expõe-se para chegar ao golo. Tivemos um golo marcado e penso que mais uma ou duas oportunidades. É verdade que estamos a defrontar um adversário difícil, mas é sinal de que a equipa se bate e quer chegar lá à baliza", destacou.Quanto a movimentos no mercado, Seabra assume que tudo pode acontecer. "Faltam 25 horas e qualquer coisa... Sabemos que o mercado mexe a toda a hora. Não queremos perder ninguém, mas pode acontecer. Mas estamos abertos a situações para acrescentar qualidade. Mas tenho orgulho do que temos feito e do que eles fazem", finalizou.