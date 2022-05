Vasco Seabra: «Vamos com o espírito que ainda não acabou»

Vasco Seabra espera um jogo muito difícil em Vizela, perante uma equipa mais pressionada, pois ainda lhe falta selar a permanência. Mas espera um Marítimo fiel ao seu ADN."Espero um jogo muito competitivo, frente a uma equipa que, à imagem do seu treinador, nunca desiste e tem muita alma e paixão pelo jogo. Não tenho dúvidas que o estádio vai estar praticamente esgotado, a energia que virá das bancadas vai ser muita e acredito que teremos um Vizela que não dá um lance por perdido, que olha muito para a baliza do adversário quando ganha a bola e não tem problemas de correr atrás dela. Quer selar a permanência o mais rápido possível, mas temos de nos manter ligados à ficha. Temos um emblema para defender e não é igual, nestes últimos dois jogos, fazer zero, um, três ou seis pontos. Queremos os seis e teremos de ser uma equipa agressiva e muito capaz, estancando a pressão do adversário e mostrando aquilo que tem vindo a ser o nosso ADN durante toda a época", assinalou o técnico, notando: "Vamos com o espírito que ainda não acabou e com a mesma ambição, para que os maritimistas se orgulhem de nós ".