Vasco Seabra: «Vamos ser destemidos e queremos trazer os três pontos»

Ditou o sorteio que o Marítimo se estreasse na Liga Bwin no reduto do atual campeão nacional, o FC Porto. O treinador maritimista, Vasco Seabra, está consciente da tarefa que a sua equipa terá pela frente."Vamos defrontar o campeão nacional, uma equipa que já venceu um título esta época, por isso, está naturalmente motivada para este começo e vai contar com um estádio cheio. É uma oportunidade para nos batermos com os melhores, indo com muita ambição e serenidade no jogo, mas confiantes naquilo que temos vindo a desenvolver nos treinos", começou por afirmar.E prosseguiu, elogiando Sérgio Conceição, técnico dos dragões. "É um FC Porto que perdeu alguns jogadores como todas as equipas, mas é um FC Porto que mantém o homem do leme, o Sérgio Conceição, que é dos melhores treinadores portugueses da atualidade. É uma referência para todos, por isso, também no clube nesta fase, sentimos que vamos ter um adversário altamente competitivo, à imagem do seu treinador. Não costumo ver o Sérgio Conceição a agarrar-se a desculpas, ou que quer que seja, vejo as suas equipas altamente competitivas, agressivas e intensas no jogo, com muita qualidade", disse.O responsável dos madeirenses foi claro nas ambições para a partida deste sábado: "Na Supertaça, o FC Porto entrou muito forte, intenso, a querer forçar o adversário a recuar para o seu último terço. Vamos querer combater isso, ser competitivos e entrar destemidos e naturalmente que nos respeitem, fazendo com que este jogo seja de qualidade e que consigamos trazer os três pontos".Questionado se esta seria a altura ideal para visitar o dragão e defrontar os portistas, Vasco Seabra não consegue descobrir qual a melhor altura: "Nunca há alturas ideais para jogar contra o FC Porto. Podemos dizer que há sempre um momento ideal que é quando acontece. Temos uma base do ano passado, sabemos que temos alguns jogadores a ambientar-se, há dois reforços que chegaram há muito pouco tempo, que precisam de adaptação às nossas rotinas. Temos três jogadores de fora por indisponibilidade física, isso retira número de disponíveis, mas confiamos em todos os jogadores. Somos uma equipa alegre, feliz, que se entrega e batalha. Esse será sempre o nosso espírito".Relativamente aos últimos reforços conseguidos, o treinador maritimista espera poder contar com Pablo Moreno e Jesús Ramirez: "Parece-me que as burocracias estão a fechar, poderão estar aptos a ir a jogo".Quanto ao mercado de transferências, Vasco Seabra foi direto na abordagem ao tema: "É provável que entre mais alguém, pode haver saídas e sentimos que ainda há uma ou outra posição que temos de reforçar e ficar mais competitivos. Se sair alguém teremos de agir no mercado. Estamos a procurar jogadores que possam trazer competitividade e um crescimento sustentado", concluiu.