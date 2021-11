Velázquez contestado após derrota

Julio Velázquez ouviu das boas quando o autocarro do Marítimo deixou a Choupana. Um grupo de adeptos fez questão de manifestar-se perante mais um resultado negativo, sugerindo ao espanhol para “fazer as malas” e obrigando a um controlo mais apertado das forças de segurança presentes.

Minutos antes, na sala de imprensa, o técnico agradeceu aos adeptos pelo apoio e apelou à força do grupo. “É insistir, sem baixar os braços, pois isto é futebol. O que sucedeu com Tengarrinha e a mulher de Semedo, isso é que é f... na vida, pois já não tem volta atrás. A situação é difícil, mas o que me dá força é que hoje fomos bem superiores”, disse.

Atento na bancada esteve o novo presidente do Marítimo, Rui Fontes, que ainda não tomou posse e por isso viu o jogo junto aos adeptos.