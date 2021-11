Velázquez despediu-se e deixou mensagem: «Dedicámo-nos de corpo e alma a este clube»

Depois de ter rescindido quinta-feira o seu contrato com o Marítimo, Julio Velázquez despediu-se esta sexta, na Ribeira Brava, do plantel que orientou desde março. Acompanhado do seu adjunto, Javier Chocarro Lagunas, o técnico espanhol deixou uma mensagem ao grupo de trabalho que orientou e aos adeptos do clube."Caros maritimistas,Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para nos despedirmos. Na época passada chegámos numa situação muito difícil e, graças ao trabalho de todos e ao vosso grande apoio, conseguimos alcançar o objetivo do clube.Esta época tivemos adversidades que não nos permitiram ter a continuidade que queríamos, mas o que podemos garantir é que nos dedicámos de corpo e alma a este grande clube.Gostaríamos de agradecer aos jogadores, ao staff técnico e médico, a todos os colaboradores do clube, aos diferentes administradores, aos meios de comunicação social e, claro, aos adeptos pelo afeto e respeito que sempre nos demonstraram.Desejamos o melhor ao Marítimo e a todos os maritimistas.Um grande abraço".