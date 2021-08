Vidigal e Xadas prometem personalidade frente ao FC Porto

André Vidigal e Xadas foram decisivos na primeira vitória do Marítimo na Liga Bwin, sobre o Belenenses SAD (2-1), respetivamente com um golo e uma assistência, e esperam repetir a exibição contra o FC Porto. “Vamos fazer o nosso melhor, mostrar a nossa personalidade, lutar e procurar o melhor resultado possível”, salientou Vidigal ao ‘Magazine’ da Liga Portugal, ao passo que Xadas registou os progressos do conjunto orientado por Julio Velázquez. “Estamos a melhorar de jogo para jogo. Claro que o FC Porto é um adversário difícil mas temos o nosso plano de jogo e a nossa identidade para combater este ou qualquer adversário do campeonato”, assumiu.

Os madeirenses, que ainda treinam hoje à tarde na Ribeira Brava, não contam com os lesionados Edgar Costa, Beltrame e Joel .