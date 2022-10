Vidigal: «Muito caminho pela frente»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Vidigal foi uma das figuras do jogo e lamentou que a primeira vitória tenha escapado. "Entrámos muito fortes e fizemos de tudo, com grande espírito de equipa, muito trabalho e entreajuda de todos. Um erro nosso permitiu ao Arouca empatar, mas vamos continuar a trabalhar para vencer em Paços de Ferreira", salientou o extremo, reconhecendo que o empate sabe a pouco. "O futebol tem destas coisas, pois por vezes criamos muitas oportunidades e não concretizamos. É uma fase, que calha a todas as equipas, mas temos de ser fortes, pois há muito caminho pela frente", apontou.

Registo ainda para a homenagem feita a Edgar Costa antes do jogo, pelos 250 jogos que completou pelo Marítimo, e para as 15 escolas presentes, que ajudaram a compor a melhor casa da época: 9.072 espectadores.