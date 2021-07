Vítor Costa é a nona contratação do Marítimo

O futebolista Vítor Costa é a mais recente contratação do Marítimo, assinando a sua terceira participação no futebol português, após ter representado o Arouca e o Desp. Aves, anunciou esta sexta-feira o clube madeirense no seu sítio oficial.

O lateral esquerdo chega à Madeira proveniente dos brasileiros do CSA, onde disputou 21 partidas oficiais só este ano.

Vítor Costa já teve duas experiências no futebol português, ambas cedido a título de empréstimo pelo Inter de Lages, a primeira em 2016 na II Liga com duas temporadas ao serviço do Arouca e, estreando-se na I liga na época 2018/2019 com as cores do Desp. Aves.

Antes de rumar ao Brasil para representar o CSA, teve uma passagem pela II liga francesa tendo realizado seis jogos com o emblema do Lens, no ano em que estes carimbaram a subida à I liga (2019/2020).

O brasileiro, de 27 anos, é a nona contratação do Marítimo neste arranque dos trabalhos.

O guardião português Miguel Silva (ex-APOEL, Chipre), os defesas Matheus Costa (ex-Vizela) e Facundo Constantini (ex-São Paulo, Brasil) os médios Filipe Cardoso (ex-Sp. Covilhã), Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda) e Diogo Mendes (ex-Benfica) e os avançados Henrique (ex-CSKA Sófia, Bulgária) e André Vidigal (ex-Estoril Praia), foram as restantes contratações asseguradas pelos 'verde rubros'.

Os 'leões do Almirante Reis' vão dar o pontapé de saída no campeonato em casa diante do Sp. Braga, segundo ditou o sorteio da prova, realizado na quinta-feira no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

A I liga tem o arranque agendado para o fim de semana de 7 e 8 de agosto.

Antes da competição, o plantel orientado pelo técnico espanhol Júlio Velázquez realiza um estágio em Lousada, de 11 a 20 de julho.