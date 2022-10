Vítor Costa e Miguel Sousa voltam na Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vítor Costa e Miguel Sousa estão de regresso aos convocados do Marítimo, tendo em vista a visita a Mafra, para a Taça de Portugal. O lateral cumpriu castigo, depois da polémica expulsão contra o Casa Pia, ao passo que o médio entra pela primeira vez nas escolhas do técnico João Henriques. Saem dos eleitos Clésio (opção) e Geny Catamo (novamente lesionado).Aos cuidados do departamento clínico dos madeirenses mantêm-se Miguel Silva, Pedro Teixeira, Moisés Mosquera, Zainadine e Pablo Moreno.Matous Trmal, Bruno Pereira e Vítor EudesCláudio Winck, Matheus Costa, Léo Andrade, Gonçalo Cardoso, Vítor Costa e Fábio ChinaRafael Brito, Joel Sonora, Diogo Mendes, João Afonso, Stefano Beltrame, Miguel Sousa, Edgar Costa e Bruno XadasPercy Liza, 'Chucho' Ramírez, André Vidigal e Joel Tagueu.