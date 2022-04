Vítor Costa não se acomoda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de o Benfica já ter a sua situação praticamente definida, à semelhança do Marítimo, o lateral-esquerdo Vítor Costa aguarda por um desafio exigente. "Ninguém está acomodado. Queremos honrar a camisola do Marítimo e certamente que o Benfica também vai dar o seu melhor, independentemente de ‘brigar’ pelo título ou não. Vamos defrontar uma grande equipa e todos sabem da dificuldade que é defrontar os grandes", assinalou o brasileiro ao programa ‘Marítimo na TSF’, notando: "Eles vão dar tudo e nós também." Na convocatória, o técnico Vasco Seabra trocou Fábio China e Soderstrom por Iván Rossi e Joel, que devem entrar diretamente no onze. Beltrame também pode voltar à titularidade.