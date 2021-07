Vítor Eudes oficializado no Marítimo

O Marítimo acaba de oficializar mais um reforço, o guarda-redes Vítor Eudes, confirmando deste modo as notícias de ontem. O brasileiro, de 22 anos, rescindiu com o Cruzeiro e assinou contrato válido por 5 temporadas com os madeirenses.

Vítor Eudes vai assim juntar-se a Miguel Silva e ao jovem Pedro Teixeira, as opções que Julio Velázquez dispõe de momento, na luta pela baliza maritimista. Sendo certo, todavia, que ainda chegará mais um jogador para esta posição.