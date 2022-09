Vitória (3-1) em jogo-treino contra os sub-23

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marítimo venceu este sábado de manhã a sua equipa de sub-23 por 3-1, em jogo-treino realizado no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava. O venezuelano Jesús 'Chucho' Ramírez e o camaronês Joel (por duas vezes) fizeram os golos da equipa orientada por João Henriques. Rovira fez o golo da formação que milita na Liga Revelação.A equipa madeirense, que é última da Liga Bwin ainda sem pontos, volta ao trabalho no domingo, no Estádio de Machico.