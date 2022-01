Winck feliz pelos 50 jogos com a camisola do Marítimo

Cláudio Winck atingiu a marca de meia centena de jogos pelo Marítimo em todas as competições e deixou um registo de satisfação à sua assessoria pela regularidade com que é utilizado. “ Hoje completei 50 jogos com a camisola do Marítimo. Não havia melhor maneira de comemorar do que conquistar essa vitória (em Portimão). É um orgulho defender essa camisola e sou grato por tudo que passei até aqui”, salientou o lateral-direito brasileiro, de 27 anos.

Entretanto, Xadas voltou a treinar sem limitações, agora que atingiu melhores índices físicos após a lesão num joelho. O esquerdino é mais uma opção para Vasco Seabra, que apenas não conta com o espanhol Jorge Sáenz e o sueco Tim Soderstrom, lesionados. A equipa treina hoje na Ribeira Brava.