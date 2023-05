Winck: «Um golo merecido»

Cláudio Winck chegou aos 100 jogos pelo Marítimo em todas as competições e não escondeu a felicidade pelo golo, que mereceu mesmo um abraço efusivo do presidente Rui Fontes no final. "Um golo importante no dia em que atingi a marca de 100 jogos com a camisola do clube. Acho que tenho feito uma boa época e foi um golo merecido por algumas injustiças que têm acontecido", salientou.

O lateral deixou já uma ideia para o playoff. "Temos de melhorar algumas coisas. Serão dois jogos difíceis e temos de evoluir. Estrela da Amadora e Farense são duas boas equipas, mas faremos o nosso trabalho, honrando a história do clube", disse Winck.

Refira-se que Vítor Costa vai falhar a última jornada por castigo e Pablo Moreno, que jogou apenas 11 minutos e saiu lesionado, vai ser reavaliado hoje.