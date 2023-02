Xadas e a derrota com o FC Porto: «Viemos do intervalo completamente a dormir»

Xadas lamentou, esta quarta-feira, a derrota do Marítimo diante do FC Porto (0-2) , mas destacou a "grande 1.ª parte" dos insulares, frisando até que a equipa "merecia estar em vantagem ao intervalo"."Infelizmente perdemos o jogo, mas fizemos uma grande 1ª parte, merecíamos estar em vantagem ao intervalo, mas eles têm um grande guarda-redes, que fez duas grandes defesas. Depois viemos do intervalo completamente a dormir e em dois erros nossos, pagámos caro contra uma grande equipa como o FC Porto. Vamos continuar a lutar pelos nossos objetivos e salvar este clube que é o mais importante", começou por dizer na 'flash' da Sport TV.E continuou: "Não sei explicar. Baixámos os índices de intensidade e agressividade nos primeiros 10 minutos da 2ª parte. Foram dois erros, dois golos do FC Porto e depois tentámos ir atrás do resultado, estivemos por cima, fomos pressionantes e tivemos oportunidades, mas não houve clarividência para reduzir e depois procurar o empate. Estamos cá para meter o Marítimo no lugar que merece", rematou.