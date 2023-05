Xadas: «Tudo por este símbolo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Xadas foi distinguido como ‘homem do jogo’, mas trocava o prémio pela vitória. "Queríamos os 3 pontos mas infelizmente não conseguimos. Em dois erros nossos eles criaram uma vantagem de dois golos, mas nós fomos atrás e fizemos de tudo por este símbolo. Vai ser assim nos últimos três jogos para salvar o Marítimo", prometeu o esquerdino dos verde-rubros.Também Félix Correia, que marcou o primeiro golo dos madeirenses, queria mais. "O empate sabe-nos a pouco, pois acho que estivemos melhor no jogo. O Rio Ave foi lá duas vezes, em desconcentrações nossas, em dois minutos. Faltou-nos um bocado de eficácia e tivemos de correr atrás do resultado. Mas é continuar assim, hoje somos mais equipa e vamos acreditar até o fim", garantiu o extremo cedido pela Juventus.