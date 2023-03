Zainadine e Percy Liza pré-convocados para as seleções

Dois jogadores do Marítimo foram pré-convocados para as respetivas seleções. É o caso do defesa moçambicano Zainadine e do avançado peruano Percy Liza.O defesa-central, 55 vezes internacional pelo seu país (1 golo), está nas contas do selecionador de Moçambique, Chiquinho Conde, para dois jogos de qualificação para a CAN perante Senegal, a 24 de março em Dakar e a 28 em Maputo.Já o avançado, que já foi 1 vez internacional A, está pré-convocado para dois jogos particulares do Perú, a 25 de março diante da Alemanha, em Mainz, e a 28 frente a Marrocos, em Madrid.