Zainadine e Ricardinho chamados para o jogo com o Benfica

Zainadine e Ricardinho são as duas novidades na lista de convocados do Marítimo para o jogo de domingo com o Benfica, no Estádio da Luz. O internacional moçambicano cumpriu castigo e substitui nas opções o jovem brasileiro Leo Andrade, que além de castigado está lesionado, e o avançado brasileiro aparece em vez de Rúben Macedo.Além de Leo Andrade, estão indisponíveis Miguel Silva, Tim Soderstrom e Bruno Xadas, todos no departamento médico.Refira-se que a nova SAD verde-rubra decidiu voltar a tornar pública a lista de convocados antes de cada jogo, uma prática corrente até há alguns anos.: Paulo Victor e Pedro Teixeira;: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, Jorge Sáenz, Fábio China e Vítor Costa;: Rafik Guitane, Stefano Beltrame, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes e Pedro Pelágio;: André Vidigal, Ali Alipour, Clésio, Ricardinho, Henrique e Joel Tagueu.