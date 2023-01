Zainadine elogia José Gomes: «O balneário está muito mais forte»

O Marítimo derrotou o Sporting e respira agora de forma mais saudável na luta pela permanência na Liga Bwin. O central Zainadine está lesionado e foi esta quinta-feira um dos elementos do plantel maritimista que esteve numa visita à Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana. Para além deste internacional moçambicano, os lesionados Catamo e Diogo Mendes, também fizeram as delícias dos alunos da escola respondendo às questões sobre a temática 'O sonho de ser profissional e importância dos estudos'."Foi uma vitória importante, principalmente, pelo que tem vindo a acontecer. Conseguimos os três pontos, num jogo que era muito importante para nós", começou por relembrar Zainadine, em relação ao recente triunfo conseguido frente ao Sporting. Questionado se a equipa já estava diferente, o internacional moçambicano foi claro: "Pelo que temos vindo a fazer nos treinos e pela dinâmica implementada, notou-se uma grande mudança. Uma equipa com muito mais atitude e que dá tudo do princípio até ao fim. Já conseguimos fazer algo que antes não conseguíamos. A equipa está muito melhor, com novo treinador, novas dinâmicas. Estamos a conseguir fazer o que sempre foi o nosso objetivo: trabalhar e alcançar bons resultados".Importante foi a mudança no comando técnico, como revelou o central verde-rubro: "Para quem já trabalhou com José Gomes, sabe que é um treinador muito exigente e com uma dinâmica perfeita para o plantel. Com este novo técnico, a equipa já demonstrou logo no primeiro jogo uma nova atitude e agora é dar continuidade".Questionado se acredita na obtenção da manutenção na principal Liga portuguesa, o defesa foi direto: "Estamos confiantes que vamos conseguir a permanência. Pensamos jogo após jogo. Já ganhámos ao Sporting, mas foram só três pontos. Agora, vamos defrontar o Vizela, temos trabalhado bem e vamos lá para alcançar o nosso objetivo, que é vencer", vincou o jogador moçambicano.Por último falou sobre o atual momento vivido no balneário maritimista. "O balneário está muito mais forte. Vencemos uma partida e o ânimo é outro. Conseguimos respirar melhor, mas ainda não estamos tranquilos. Temos de trabalhar ainda mais e é o que temos feito, sendo este o espírito incutido nas nossas cabeças, pois isso será benéfico para nós", finalizou o defesa de 34 anos.