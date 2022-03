Zainadine está a caminho de Lisboa e não esconde a revolta: «Ninguém quis saber de mim»

Já está desbloqueada a situação de Zainadine, defesa moçambicano do Marítimo que esteve retido no aeroporto de Nouakchott, na Mauritânia, onde ia representar a seleção do seu país. Tudo porque a validade do seu passaporte expirava em cinco meses, quando naquele país exige-se um mínimo de seis meses.Segundo apurámos, o jogador já está a caminho de Lisboa e vai ser reintegrado nos trabalhos do Marítimo, depois de passar duas noites retido no aeroporto daquele país africano. O jogador manifestou mesmo, através das redes sociais, a revolta por sentir-se abandonado pela sua federação. "Ninguém quis saber de mim", queixou-se, dando a entender que pode mesmo renunciar à seleção.Também o extremo Reginaldo, antigo jogador do Nacional e Santa Clara e hoje a jogar nos albaneses do Dínamo de Tirana, foi impedido de entrar na Mauritânia, por não ter documentos nem vacina contra a COVID-19, segundo o "Folha de Maputo".